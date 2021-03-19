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Ekonomi Uzman isim 8 saatlik zaman dilimine dikkat çekti! Gümüş ile ilgili bomba açıklama
Ekonomi

Uzman isim 8 saatlik zaman dilimine dikkat çekti! Gümüş ile ilgili bomba açıklama

Altın fiyatlarının değişikliği sonrası teknik analist Tunç Şatıroğlu gümüş ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:46:00 -
Uzman isim 8 saatlik zaman dilimine dikkat çekti! Gümüş ile ilgili bomba açıklama

Altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra düşüşe geçti. Dün 409 liraya gerileyen gram altın haftanın son iş gününde 406 liradan işlem görüyor. Altındaki düşüş gümüşü de etkiledi. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 11 kuruştan satılıyor. Altın ve gümüşteki düşüşleri teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Gümüşte son durum

Gümüş fiyatlarında yaşanan düşüş bugün de devam etti. Gram gümüş 6 lira 12 kuruş seviyesinde izlerken, gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde izliyor. Gümüş fiyatlarıyla Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu,"Gümüş ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe rağmen 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde duruyor. Güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olur ve 26,40 geçilirse yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşünüyorum." iddiasında bulundu.

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