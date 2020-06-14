Uzman estetisyen Dalmış’tan lazer epilasyon uyarısı

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, lazer epilasyonunun insanlara büyük kolaylık sağlayan bir uygulama olmakla beraber yaptırırken çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bu işlemlerin profesyonel ve deneyimli olmayan kişiler tarafından yapılması halinde ortaya ciddi cilt yanıkları dahil olmak üzere birçok sorun çıkabilir" dedi.

Uzman estetisyen Dalmış, lazer epilasyonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan işlemlerinin başında lazer epilasyonunun geldiğini kaydeden Dalmış, lazer epilasyonunun istenmeyen tüylerin ışınla yok edilmesi olduğunu söyledi. Dalmış, "Kılın rengi ile epilasyonun başarısı arasında doğru orantı vardır. Bu işlem bilhassa beyaz kıllarda hiç etkili değil. Bunun yanı sıra, ince kıllar için uygulanacak olan lazer epilasyonun başarı şansı düşüktür. Lazer ile kişinin vücudunda bulunan istenmeyen kıllara birtakım işlemler yapılmaktadır. Bu noktada, tedavi öncesinde kişinin kıllanma derecesi, skorlama sistemine göre değerlendirilmektedir. Kılın rengi, çapı ve kıl etrafındaki derinin rengi dikkate alınarak en uygun lazer cihazına karar verilmektedir. Uzman estetisyenin değerlendirmelerinin ardından kişi için hangi lazer cihazının doğru olacağı belirlenmektedir. Lazer epilasyonu, belirli aşamalardan meydana gelmektedir. Buna göre, ilk seans ile sonraki seanslar arasında dozların farklı olmasına rastlanılabilir. Kıl ve cilt rengine göre seans sayısı farklılık göstermektedir. Buna ek olarak, lazer epilasyonu öncesinde kişinin dinlenmiş olması şarttır. Ayrıca, uygulamadan hemen önce alkollü içeceklerin tüketilmemiş olması gerekmektedir. Lazer epilasyonunun doğru yapıldığı takdirde hiçbir riski yoktur. Bilhassa doğru vakalarda, doğru dozlarla uygulandığı hallerde başarılı olmaktadır. Bunun yanı sıra, lazer epilasyon cihazları, FDA onaylı olarak bilinmektedir. Özel bakım gerektirmeyen lazer epilasyon yalnızca cildin esmer veya bronz olduğu hallerde birtakım riskler taşımaktadır. Bu bağlamda, bu tür cilde sahip olanlar için uygulama öncesinde bazı testler yapılmaktadır. Testlerin olumlu sonuç vermesi ve uzmanın onay vermesinin ardından lazer epilasyon işlemlerine başlanmaktadır. İşlemlerin tamamlanmasının ardından herhangi bir leke oluşumuna rastlanmaz. Bunun yanı sıra, tam koruma etkili ve yüksek faktörlü güneş kremleri sayesinde lazer epilasyonu işlemlerinin yaz aylarında da yapılması mümkün olmaktadır. Bu işlemlerin profesyonel ve deneyimli olmayan kişiler tarafından yapılması halinde ortaya ciddi cilt yanıkları dahil olmak üzere birçok sorun çıkabilir" diye konuştu.