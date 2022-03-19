Uzman Çavuş A.A. için skandal paylaşım! 'Bu doktora acilen ibretlik bir ceza verilmeli'

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TTB'nin kışkırtıp öncülük ettiği doktorlar, birkaç aydır aralıklarla sürdürdükleri grevle hastaların sağlık hakkını gasbederken, hastanelerde muayene olmak isteyen vatandaşlara da terör estiriyor.

Doktor değil ruh hastası!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Tahir Tarimer, 32 yaşında Uzman Çavuş A..A'nın kendisini darbettiğini iddia ederek şikayette bulunmuş ve uzman çavuş görevinden uzaklaştırılmıştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise uzman çavuşun doktora değil, doktorun uzman çavuşa saldırdığı ortaya çıkmıştı. Aynı doktorun bir başka kadın hastaya kızıp duvarı yumrukladığı görüntüler de tepkilere sebep oldu.

Yine birkaç gün öce Küçükçekmece'deki bir doktorun yaşlı vatandaşı bağırıp odasından kovduğu görüntüler de kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Diplomaları artık ellerinden alınmalı!

Ellerindeki yetkiyi vatandaşlara terör estirmek için kullanan doktorlardan birinin, A.A adlı uzman çavuş için yaptığı paylaşım bazı doktorların artık bu görevden alınmaları gerekliliğini gözler önüne serdi.

Sosyal medyada "Borsanın Doktoru" adını kullanan kişi, paylaştığı mesajında uzman çavuşun tedavisini yürüten Genel Cerrahi Uzmanı'na şu skandal öneriyi sundu:

'Acilen ibretlik bir ceza verilmeli'

Yapılan paylaşıma tepki gösteren Fatih Tezcan, "Bir doktor diğer doktorlara bir askeri öldürmeleri veya ona zarar vermeleri için sosyal medya üzerinden alenen talimat veya tavsiye veriyor! Bakın bu konu başka bir yere evriliyor ve bu işin sonu iyi değil! Bu kansız kimse devlet tarafından bulunup acilen ibretlik ceza almalıdır!" dedi.

Doktora tepki gösteren Sevda Türküsev ise, "Tüylerim ürperdi bu ne ya, bir doktor bunları nasıl yazabilir?" diye sordu.