Uzaydan görüntülendi! Dev kütle Türkiye'ye doğru hızlıca yaklaşıyor

Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uydularından biri, Türkiye'ye doğru ilerleyen toz kütlesini görüntüledi.

15 Şubat 2022'de kaydedilen görüntüde Sahra Çölü'nden gelen dev toz bulutunun Akdeniz'i geçerken İtalya'nın güneyini ve Malta'yı içine aldığı anlaşılıyor.

Toz kütlesinin Yunanistan'ı birkaç gün boyunca etkisi altına alacağı ve sonra Türkiye'yle Kıbrıs'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl toz kütlesinin Türkiye'nin bazı bölgelerinde çamur şeklinde yağacağı bildirilmişti.

Bulut şu anda aerosollerin yoğunluğunu değerlendirerek hava kalitesini ölçen Kopernik Atmosfer İzleme Servisi tarafından aktif olarak takip ediliyor.

Her yıl Kuzey Afrika'daki tonlarca toz kütlesi kuvvetli mevsimsel rüzgarlarla Sahra Çölü'nden dışarı çıkıyor.

Bu kütle genellikle Atlantik Okyanusu'nu geçerek Amerika'yı etkisi altına alıyor ve gökyüzünü turuncuya boyayarak, yetkilileri alarma geçiyor.

Ancak bu toz bulutları Amerika dışındaki bölgeleri de etkiliyor. Kütlelerin bir kısmı Afrika'nın diğer bölgelerine geri yerleşirken, bir kısmı da kuzeye, yani Avrupa'ya doğru sürükleniyor.

Güney Avrupa'da etkili oldu

NASA'ya göre toz bulutu halihazırda Güney Avrupa'yı etkisi altına almış durumda.

Kopernik Programı'ndan geçen ay gelen veriler, toz kütlesinin Kanarya Adaları'nı büyük ölçüde etki altına aldığını gösteriyor.

Kütle, İspanya'ya bağlı adaları kaplayarak gökyüzünün turuncuya dönmesine, görüş mesafesinin düşmesine ve hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Adalılar çölden gelen bu kütleyi "la calima" diye adlandırılıyor. Bu kelime İspanyolcada "pus" anlamına geliyor.

Kaynak: Independent Türkçe