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Ekonomi Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
Ekonomi

Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

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Merkez Bankası Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu ile gerçekleştirdiği toplantıda makroekonomik görünüm, para politikası ve finansal koşullara ilişkin güncel değerlendirmeler paylaşıldı.

TCMB Başkanı Karahan, TKBB Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek küresel ekonomideki gelişmeler, katılım bankacılığı sektöründeki son durum ve gelecek döneme ilişkin beklentileri değerlendirdi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Karahan, TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ve TKBB Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen mutat toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, küresel ekonomideki güncel gelişmeler, makroekonomik görünüm, para politikası uygulamaları ve finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Karahan bu başlıklara ilişkin güncel gelişmeleri ve beklentileri yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda ayrıca katılım bankacılığı sektörünün mevcut durumu, sektörde öne çıkan gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alındı. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ile yönetim kurulu üyeleri de sektöre ilişkin değerlendirme ve görüşlerini paylaştı.

TOPLANTI VERİMLİ GEÇTİ

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile katılım bankacılığı sektörü arasında sürdürülen güçlü işbirliğinin önemine vurgu yapılırken, karşılıklı istişare ve koordinasyonun sektörün sağlıklı gelişimine katkısı değerlendirildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ile TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, toplantının verimli geçtiğini belirterek kurumlar arasındaki yapıcı işbirliğinin sürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Periyodik olarak gerçekleştirilen bu toplantılarla, katılım bankacılığı sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, ortak çalışma alanlarında eş güdümün güçlendirilmesi ve kamu otoriteleri ile sektör arasındaki istişare mekanizmasının etkin şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

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