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Gündem Nadirattan da olsa doğruyu konuştular… Şeyh Said çağrısına destek yağdı
Gündem

Nadirattan da olsa doğruyu konuştular… Şeyh Said çağrısına destek yağdı

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Nadirattan da olsa doğruyu konuştular… Şeyh Said çağrısına destek yağdı

Bugüne dek tepki çeken açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Diyarbakır Barosu, bu kez halkla aynı noktada birleşmeyi başardı. Baro ilk kez halkın canını gerçekten yakan bir sorunun çözümünü savundu. Yapılan açıklamada, kemalist rejim tarafından katledilen İslam alimi Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır Barosu'ndan, Şeyh Said ve 46 arkadaşının 29 Haziran 1925'te Diyarbakır'da idam edilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Yetkilileri, Şeyh Said ve birlikte idam edilenlerin mezar yerlerini açıklamaya, toplumsal barışın ve geçmişle yüzleşmenin önünü açacak şekilde şeffaf, hesap verebilir ve sonuç odaklı bir tutum sergilemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Şeyh Said ve 46 arkadaşının Diyarbakır'da idam edilişlerinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır Barosu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdam edilişlerinin üzerinden 101 yıl geçmesine rağmen, ne kendisinin ne de arkadaşlarının mezar yerleri hala açıklanmamıştır. Bugüne kadar baromuzun da aralarında bulunduğu çeşitli kurum ve kişiler tarafından yapılan başvurulara rağmen, herhangi bir ilerleme sağlanamamış açılan davalar da reddedilmiştir.

Benzer şekilde, Said-i Kürdi ve Seyit Rıza gibi toplum nezdinde büyük saygı gören alimlerin de mezar yerleri açıklanmamıştır. 1990'lı yıllarda yaşanan binlerce faili meçhul cinayet, kaybedilen insanlar ve kimliği belirlenemeyen toplu mezarlar da aynı trajik zincirin halkalarıdır. Bu karanlık sayfaların aydınlatılması, hakikatle yüzleşmenin ve gerçek bir toplumsal barışın kurulmasının ön koşuludur."

YAKINLARININ DEFNETME HAKKI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKDÜR

"Bugün Türkiye'de devam eden diyalog ve normalleşme sürecinin anlamlı olabilmesi için, geçmişle yüzleşmeye dair samimi adımlar atılması elzemdir" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"

"Bu adımlardan biri de başta Şeyh Said olmak üzere, halkın hafızasında derin izler bırakmış kişilerin mezar yerlerinin açıklanması ve ailelerinin bu konuda bilgilendirilmesidir. Yas tutmak, vedalaşmak ve yaşamını yitirenlerin mezarına ulaşmak evrensel ve insani bir haktır.

Bu hak, yalnızca insan onurunun değil, aynı zamanda barışçıl bir toplumsal yaşamın da temel taşlarından biridir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında da açıkça ifade edildiği üzere, ailelerin kaybettikleri yakınlarının akıbetini bilme ve onları uygun şekilde defnetme hakkı, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu temel yükümlülüklerdendir.

Diyarbakır Barosu olarak, tarihsel, hukuki ve insani sorumluluğumuzun gereği olarak, yetkilileri Şeyh Said ve birlikte idam edilenlerin mezar yerlerini açıklamaya, toplumsal barışın ve geçmişle yüzleşmenin önünü açacak şekilde şeffaf, hesap verebilir ve sonuç odaklı bir tutum sergilemeye çağırıyoruz."

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Yorumlar

Ahmet

Kamalist rejim

Ali

Diyarbakır Barosu mu hayret PKK iyilik eder bunlar sadece İslam ve insan düşmanı .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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