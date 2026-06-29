DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılan yürüyüşte DEM Partili vekiller polislere zorluk çıkartarak büyük bir gerginliğe sebep oldu.
Diyarbakır'da dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" talebiyle düzenlenen miting öncesinde yaşanan flaş bellek tartışmasının görüntüleri ortaya çıktı. Miting hazırlıkları sırasında polis ekipleri, etkinlikte kullanılacak görseller ile çalınacak müziklerin yer aldığı belirtilen flaş belleği incelemek istedi.
İddiaya göre polis ekiplerinin bu talebi üzerine DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren ve Beritan Güneş ile partililer duruma itiraz etti. Polis ile provoakasyona sebep olan milletvekilleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.
Görüntülerde, bilgisayara takılı flaş belleğin polis tarafından alınmaması için DEM Parti milletvekillerinin belleği bırakmadığı anlar tepki çekti.
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