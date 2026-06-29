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Gündem DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği
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DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği

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DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği

Diyarbakır'da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılan yürüyüşte DEM Partili vekiller polislere zorluk çıkartarak büyük bir gerginliğe sebep oldu.

Diyarbakır'da dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "özgürlük" talebiyle düzenlenen miting öncesinde yaşanan flaş bellek tartışmasının görüntüleri ortaya çıktı. Miting hazırlıkları sırasında polis ekipleri, etkinlikte kullanılacak görseller ile çalınacak müziklerin yer aldığı belirtilen flaş belleği incelemek istedi.

 İddiaya göre polis ekiplerinin bu talebi üzerine DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren ve Beritan Güneş ile partililer duruma itiraz etti. Polis ile provoakasyona sebep olan milletvekilleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

 Görüntülerde, bilgisayara takılı flaş belleğin polis tarafından alınmaması için DEM Parti milletvekillerinin belleği bırakmadığı anlar tepki çekti. 

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Yorumlar

Mehmet

DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren ve Beritan Güneş, Diyarbakır'da düzenlenecek Abdullah Öcalan mitinginde kullanılacak görsellerin yer aldığı flaş bellekleri polis taleplerine karşı koyarak ellerinden bırakmadılar. Bu tür provokatif eylemlerle örgütlü terör faaliyetlerini destekleyenlerin gerçek yüzleri yine ortaya çıktı. Allah'ın izniyle milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde bu tehlikelerin üstesinden gelecektir.
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