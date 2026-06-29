Mehmet Metiner, Bahçeli'yi ziyaret etti: Süreç tamam inşallah
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası paylaşım yapan Metiner Terörsüz Türkiye sürecine atıfta bulunarak “Tamam inşallah” yorumunu yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında görüşen Mehmet Metiner ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Metiner, görüşmede devam eden Terörsüz Türkiye sürecinin detaylı şekilde ele alındığını ifade etti. Metiner, paylaşımında, “Bugün DEMBİR-DER olarak MHP’nin Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Sayın Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah” ifadelerine yer verdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmazken, Metiner açıklamasında Bahçeli’ye teşekkür ederek, “Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle” değerlendirmesinde de bulundu.