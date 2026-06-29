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Siyaset Kuruluş tarihi bile belli oldu! İşte Özgür'ün yeni partisinin ismi
Siyaset

Kuruluş tarihi bile belli oldu! İşte Özgür'ün yeni partisinin ismi

Yeniakit Publisher
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Kuruluş tarihi bile belli oldu! İşte Özgür'ün yeni partisinin ismi

'Mutlak butlan' kararının ardından CHP kulislerini hareketlendiren yeni bir gelişme ortaya atıldı. Özgür Özel liderliğinde temmuz ortasında yeni bir partinin kurulacağı, partinin adının ise "Yeni Parti" olacağı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan süreçle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi gündeme geldi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Özgür Özel liderliğinde kurulması konuşulan yeni parti için hazırlıkların sürdüğü öne sürüldü.

11 TEMMUZ TARİHİ GÜNDEMDE

Habere göre, Özgür Özel'e yakın kaynaklar, olağanüstü kurultay için tanınan 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, parti tüzüğü gereği kurultay kararının ise en geç 11 Temmuz'da ilan edilmesi gerektiğini belirterek bu tarihe kadar bekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Öte yandan, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil öncesinde Yargıtay'ın karar vererek hukuki süreci kesinleştireceği yönündeki beklentinin de sürdüğü belirtildi.

 

SEÇİME GİRME YETKİSİ OLAN PARTİLERLE TEMAS İDDİASI

Haberde, olası bir baskın seçim ihtimaline karşı seçime girme yeterliliğine sahip bir partiye geçiş seçeneğinin de değerlendirildiği aktarıldı. Bu kapsamda Özgür Özel'in kurmaylarının Anadolu Birliği Partisi ile CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz'ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi ile temas kurduğu öne sürüldü.

 

'YENİ PARTİ' İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Kulislerde, temmuz ayı ortasında kurulabileceği iddia edilen partinin adıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Habere göre, şu aşamada "Yeni Parti" isminin öne çıktığı ifade edildi.

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Yorumlar

Ayşe

CHP içindeki karmaşa ve Özgür Özel'in partiden atılması üzerine yeni bir parti kurma planları ortaya çıktı. Bu durumun ülkemiz için hayırlısı olmasını temenni ediyorum, çünkü CHP zaten milletimizin menfaatlerini gözetmeyen bir yapıya dönüşmüş durumda. Özgür Özel, Anadolu Birliği Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kuruyor olması da bu yeni partinin oluşumunda önemli bir adım gibi görünüyor. Yeni parti için "Yeni Parti" ismi öne çıkmış olması da umut verici bir gelişme. Allah'ın izniyle bu yeni parti ülkemize, milletimize faydalı olacaktır.

M B

Kendi kişisel çıkarları için düştükleri bu halde bile insanlar bu derece düşmüş insanlara oy verecekse başka söyleyecek sözüm kalmadı! Türkiye’nin insanı bunu hakketmiyor! insanlar zombi mi olmuş ne?
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