İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Mukaddesat düşmanı soytarıya soruşturma
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Müslüman Anadolu halkının kutsal değerlerini alaya alarak, İslam’ın izzetine dil uzatan ve "Ölü Deniz" adlı sözde stand-up gösterisiyle çeşitli rezilliklere imza atan Deniz Göktaş hakkında, Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.
Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle ilgili olarak "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.
YARGI HAREKETE GEÇTİ
Adli makamlar bu sözlerden sonra harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.