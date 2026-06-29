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Gündem İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Mukaddesat düşmanı soytarıya soruşturma
Gündem

İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Mukaddesat düşmanı soytarıya soruşturma

Yeniakit Publisher
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İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Mukaddesat düşmanı soytarıya soruşturma

Müslüman Anadolu halkının kutsal değerlerini alaya alarak, İslam’ın izzetine dil uzatan ve "Ölü Deniz" adlı sözde stand-up gösterisiyle çeşitli rezilliklere imza atan Deniz Göktaş hakkında, Kur’an-ı Kerim ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın sahne aldığı stand-up gösterisinde, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecini hedef alan sözleri, izleyenlerin ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı.

Göktaş'ın, kutsal kitapları kıyaslayarak vahiy süreciyle ilgili olarak  "İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Adli makamlar bu sözlerden sonra harekete geçti. Dini değerleri alenen aşağıladığı iddia edilen komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!
Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!

Gündem

Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti!

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Yorumlar

Ahmet

Bu haberi okuyunca kalbim burkuldu. Öyle bir imkansızlığı kabul etmek mümkün değil ki, Deniz Göktaş diye anılan bu adamın Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık ettiği ve kutsal kitabımızla dalga geçtiği ortaya çıktı. Allah'ın kelamına böyle bir şekilde yaklaşılanlara karşı asla sessiz kalmamalıyız. Umuyorum ki adli makamlar gerekli soruşturmaları yapar ve bu hain sözlerin sorumlularından tam olarak hesaplanır. Bizim değerlerimizi, inancımızı küçük görmeye çalışanların önünde durmalı, onları hesaba çekmeliyiz.

hakikat

"Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz." (BAKARA 23) "Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının." (BAKARA 24)
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