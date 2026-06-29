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Dünya ABD Başkanı Trump: İran ile toplantı yarın Doha'da
Dünya

ABD Başkanı Trump: İran ile toplantı yarın Doha'da

Yeniakit Publisher
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ABD Başkanı Trump: İran ile toplantı yarın Doha'da

ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha’da gerçekleşecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İran heyetiyle Katar'ın başkenti Doha'da görüşeceklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Trump, şu ifadelere yer verdi:

"İran görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek"

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞME İPTAL EDİLMİŞTİ

İran, daha önce İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelere katılmamış ve toplantı iptal edilmişti. ABD'li bir yetkili, tarafların tüm saldırıları durdurma kararı aldığını ve Salı günü iki ülkenin Doha'da görüşeceğini bildirdi.

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