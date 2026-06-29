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Gündem 15 Temmuz Derneği Başkanı: Şehit ve gazi ailelerinin adayı bin defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır!
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15 Temmuz Derneği Başkanı: Şehit ve gazi ailelerinin adayı bin defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır!

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15 Temmuz Derneği Başkanı: Şehit ve gazi ailelerinin adayı bin defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır!

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu açıklamasına, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz de şehit ve gazi aileleri adına destek açıklaması yaptı. Gündüz, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası, Türk ve İslam dünyasının lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ve gazi ailelerinin de Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin devletin bekası, milletin huzur ve selameti için büyük önem taşıdığını açıklayarak şunları söyledi: ‘’Anadolu coğrafyası tüm dünyanın gözünün olduğu ve göz koyduğu bir coğrafyadır. Bu topraklar için nice şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Anadolu Türk yurdu oldu, büyük liderler doğdu. Alparslan, Melikşah, Osman Bey, Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, 2. Abdülhamid Han, Mustafa Kemal ve en son Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi atalarımızdan emaneti teslim alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılında bayrağımız göklerde dalgalanıyor.”

YAHUDİLERİN KORKULU RÜYASI

“Biz şehit ve gazi aileleri olarak diyoruz ki, yerli ve milli duruşuyla devlet vatan millet sevdasıyla, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası olan, Türk ve İslam dünyasının lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan biz şehit ve gazi ailelerinin de Cumhurbaşkanı adayıdır. Ülkemiz özellikle Cumhurbaşkanımız başkanlığında onurlu duruşu, mazlumların umudu olmayı, nerede bir zulüm varsa karşısında durmayı, dik durup eğilmemeyi, savunmadan saldırıya geçmeyi, savunma sanayide dünya devi olma yolunda ilerlemeyi, Mavi Vatanda, Kıbrıs’ta, Karabağ’da Akdeniz’de, kısaca Haçlıların ve Yahudilerin korkulu rüyası olan Osmanlı topraklarında yeniden dirilmeyi bu noktada yapılan başarılı çalışmalar çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buldu. O yüzden biz on defa yüz defa bin defa diyoruz ki şehit ve gazi aileleri olarak adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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