Kongo’da Ebola alarmı: Can kaybı 360’a yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) mayıs ayında başlayan Bundibugyo türü Ebola salgını yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede doğrulanan vaka sayısı 1274’e yükselirken, yaşamını yitirenlerin sayısı 360 olarak kaydedildi.

Yetkililer, salgına yakalanan 100’den fazla kişinin tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu, yaklaşık 500 hastanın ise izolasyon altında takip edildiğini bildirdi.

Salgının merkez üssü konumundaki Ituri eyaleti, en fazla vakanın görüldüğü bölge olmaya devam ediyor. Bölgede şimdiye kadar 1165 vaka tespit edilirken, Kuzey Kivu’da 106, Güney Kivu’da ise 3 vaka kayda geçti. Salgın, Ituri eyaletindeki 23 farklı bölgeye yayılmış durumda.

DSÖ ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde çok sayıda şüpheli vaka ve ölümün tespit edilmesinin ardından 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise iki gün sonra, 17 Mayıs'ta uluslararası halk sağlığı acil durumu kararı almıştı.

Uzmanlar, salgına neden olan Bundibugyo varyantının nadir görülen bir Ebola türü olduğunu belirtiyor. Sağlık otoriteleri, bu varyanta karşı şu ana kadar onaylanmış bir aşı veya tedavi yönteminin bulunmadığını ifade ediyor.

EBOLA GEÇMİŞTE DE BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇTI

İlk kez 1976 yılında Sudan ve dönemin Zaire'sinde ortaya çıkan Ebola virüsü, yüksek ölüm oranlarıyla bilinen en tehlikeli salgın hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor.

Batı Afrika’da 2014-2017 yılları arasında yaşanan büyük Ebola salgınında yaklaşık 30 bin kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. Uzmanlar, KDC’deki mevcut salgının kontrol altına alınabilmesi için uluslararası desteğin ve erken müdahalenin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.