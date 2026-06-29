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Gündem Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Gündem

Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

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Sivas’ta 3,7 büyüklüğünde deprem

Sivas’ın Gürün ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, Gürün ilçesinde saat 18.51'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, bölgede hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekipler saha taraması başlattı.

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