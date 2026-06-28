Büyükelçilik harekete geçti: Mekke'de sokaklarda yaşayan Sivaslı Ali amca vatanına dönüyor

Umre için kutsal topraklara giden Türk vatandaşlarının, Mekke’nin Aziziye bölgesinde yıllardır zor şartlar altında yaşadığı belirtilen Sivaslı Ali Amca için yardım çağrısında bulunmasının ardından Türkiye’de gündem Ali Baybaş hakkında Tük devleti harekete geçti.

Uzun yıllardır Suudi Arabistan’da mukim olan ve ticaretle uğraştığı öğrenilen Sivaslı Ali Baybaş’ın zamanında oldukça varlıklı olduğu ve çevresine borç paralar verdiği, ancak sonrasında kefiliyle yaşadığı sorunlardan dolayı karşılıksız çek gibi konular nedeniyle adli soruşturmaya tabi tutulduğu, hakkında icra takipleri başlatıldığı, maddi açıdan zor duruma düştüğü, ailesiyle de ilişkilerinin kopuk olduğu, hemşehrilerinin ve eski tanıdıklarının barınma ve iaşe yardımında bulundukları bilgisine ulaşıldı.

BERAAT KARARLARINA RAĞMEN DÖNEMEDİ

Riyad’da görülen davasında hakkında beraat kararı verilmesine rağmen üzerindeki icra takipleri nedeniyle hakkında çıkış yasağı bulunan Al Amcının bu nedenle Suudi Arabistan’dan ayrılamadığı da tespit edildi. Hareket geçen Türkiye’nin Cidde Başkonsolosluğu’nun, Ali Baybaş hakkında Suudi Arabistan makamları ve alacaklılar nezdinde yaptığı girişimlerin sonuç verdiği, en son Hail Bölgesi Emirliğinin aldığı yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması konusunda ise Riyad Büyükelçiliğimizce girişimde bulunulduğu ortaya çıktı. Baybaş’ın hakkında yeni tedbir, yasak ve idari karar bulunmaması halinde yakında yurda dönebileceği öğrenildi.