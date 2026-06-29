  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan’dan zirve öncesi NATO’ya mesaj: Güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır' AB’den Türkiye yorumu: NATO'nun en büyük ikinci ordusu İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı listede aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı! Yunan medyasından çarpıcı yorum! ABD-İran savaşının kazananı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına "Türk Yüzyılı" mesajı NATO Parlamenter Zirvesi devam ediyor Türkiye’de bir araya gelmemiz tesadüf değil Şimdi de ibadethanelere el attılar Siyonist resmen cami duvarına pisliyor Trump en büyük tehdidi açıkladı! Bakın Sarı Şeytan'ın korkusu neymiş!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın işbirliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13’üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına "Türk Yüzyılı" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına "Türk Yüzyılı" mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk dünyasına "Türk Yüzyılı" mesajı

Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı
Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı

Gündem

Erdoğan, Merz ile görüştü! Birçok konu ele alındı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23