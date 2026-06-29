LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında

İstanbul’da Büyük Aile Platformu’nun çağrısıyla Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile kurumuna yönelik tehditler bulunduğunu savunarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 8 Temmuz’da İstanbul’a gelmeyi planlayan ancak İstanbul Valiliği tarafından engellenen “TEK YÖN” isimli kruvaziyer gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

STK’LARDAN BEYAZIT’TA BASIN AÇIKLAMASI

Beyazıt Meydanı’ndaki buluşmaya farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Katılımcılar, aile yapısının korunması gerektiğini belirterek, çocukların ve gençlerin değer dünyasını hedef aldığını savundukları küresel kampanyalara karşı ortak tavır alınması çağrısı yaptı.

“TÜRKİYE ÇOK YÖNLÜ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA”

Basın açıklamasında konuşan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, Türkiye’nin son yıllarda yalnızca ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında değil, sosyal ve kültürel alanda da çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çankaya, eğitim, sanat, kültür ve sivil toplum faaliyetleri üzerinden çocukların ve gençlerin değer dünyasını dönüştürmeye yönelik girişimlerin hız kazandığını ifade etti.

“AİLE KURUMU HEDEF ALINIYOR”

Çankaya, küresel ölçekte yürütüldüğünü belirttiği ideolojik kampanyaların aile kurumunu, biyolojik gerçekliği ve toplumun ortak hassasiyetlerini hedef aldığını savundu.

Aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Çankaya, bu alanda daha güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

VALİLİK KARARI GÜNDEME GELDİ

Açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul’a gelişi engellenen “TEK YÖN” isimli kruvaziyer gemisi de gündeme taşındı.

STK temsilcileri, söz konusu kararın toplumun hassasiyetleri açısından önemli olduğunu belirterek, benzer girişimlere karşı yetkililerin tedbir almayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

“ÇOCUKLAR VE GENÇLER KORUNMALI” MESAJI

Basın açıklamasında aile kurumunun korunması, çocukların ve gençlerin değer dünyasına yönelik risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, aileyi merkeze alan sosyal politikaların güçlendirilmesi ve toplumun ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.