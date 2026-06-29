  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Netanyahu savaşı Suriye’ye taşıdı! Köy köy İşgal ediyorlar Aileyi ifsad akımlara geçit yok! Onursuzlardan sözde onur yürüyüşü Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Kadir İnanır'ın yolcuğu nereye? Zaporijya NGS'ye 60'tan fazla saldırı düzenledi Ukrayna’dan tehlikeli oyun Kafalarda soru işaretleri oluştu! Van Barosu’ndan Rojin Kabaiş kararı Kurtulmuş'tan Yusuf Tavaslı mesajı Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı 12 Eylül cuntacısına büyük tepki! Kadir İnanır’ın cenazesinde Kenan Evren gerginliği İsrailli tabur komutanı Lübnan'da nalları dikti Balıkesir'de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında
Gündem

LGBT dayatmasına karşı meydana indiler! Türkiye çok yönlü saldırı altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Büyük Aile Platformu’nun çağrısıyla İstanbul Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, İstanbul’a gelmesi planlanan “TEK YÖN” isimli kruvaziyer gemisine tepki gösterdi. Basın açıklamasında, Türkiye’nin sosyal ve kültürel alanda çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İstanbul’da Büyük Aile Platformu’nun çağrısıyla Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile kurumuna yönelik tehditler bulunduğunu savunarak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, 8 Temmuz’da İstanbul’a gelmeyi planlayan ancak İstanbul Valiliği tarafından engellenen “TEK YÖN” isimli kruvaziyer gemisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

STK’LARDAN BEYAZIT’TA BASIN AÇIKLAMASI

Beyazıt Meydanı’ndaki buluşmaya farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Katılımcılar, aile yapısının korunması gerektiğini belirterek, çocukların ve gençlerin değer dünyasını hedef aldığını savundukları küresel kampanyalara karşı ortak tavır alınması çağrısı yaptı.

“TÜRKİYE ÇOK YÖNLÜ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYA”

Basın açıklamasında konuşan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, Türkiye’nin son yıllarda yalnızca ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında değil, sosyal ve kültürel alanda da çok yönlü tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çankaya, eğitim, sanat, kültür ve sivil toplum faaliyetleri üzerinden çocukların ve gençlerin değer dünyasını dönüştürmeye yönelik girişimlerin hız kazandığını ifade etti.

“AİLE KURUMU HEDEF ALINIYOR”

Çankaya, küresel ölçekte yürütüldüğünü belirttiği ideolojik kampanyaların aile kurumunu, biyolojik gerçekliği ve toplumun ortak hassasiyetlerini hedef aldığını savundu.

Aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Çankaya, bu alanda daha güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

VALİLİK KARARI GÜNDEME GELDİ

Açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul’a gelişi engellenen “TEK YÖN” isimli kruvaziyer gemisi de gündeme taşındı.

STK temsilcileri, söz konusu kararın toplumun hassasiyetleri açısından önemli olduğunu belirterek, benzer girişimlere karşı yetkililerin tedbir almayı sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

“ÇOCUKLAR VE GENÇLER KORUNMALI” MESAJI

Basın açıklamasında aile kurumunun korunması, çocukların ve gençlerin değer dünyasına yönelik risklere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Katılımcılar, aileyi merkeze alan sosyal politikaların güçlendirilmesi ve toplumun ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!
İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!

Gündem

İçi tamamen LGBT'li sapıklarla dolu gemi İstanbul'a geliyor! İstanbul halkı çocuklarınızı koruyun!

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi
Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

Gündem

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!
Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

Gündem

Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek!

İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi
İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

Gündem

İstanbul’un ardından Kuşadası’na sapkın çıkarmaya yasak! Valilik LGBT gemisine izin vermedi

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu
Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

Gündem

Önce terörist şimdi LGBT pankartı! İstanbul Barosu sapkınların korosu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bu ülkenin geleceği tehdit altında. Küresel güçler, bizim değerlerimizi yıpratmak için çocuklarımızı hedef alıyorlar! "TEK YÖN" isimli gemi örneği bunun en bariz göstergesidir. Valiliğimizin bu sapkınlara karşı aldığı tedbirlerden memnunum, Allah razı olsun. Ancak bu mücadele bitmedi. İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları da haklı olarak endişelerini dile getiriyor. Aile yapımız, toplumumuzun temel taşıdır ve onu korumanız gerekiyor!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23