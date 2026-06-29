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Gündem Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı
Gündem

Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Alınmayan sütlerini belediye önünde dökmüştü: Sütleri kalitesiz çıktı

Bursa’da yağ oranları standartların altında çıktığı için sütleri Keles Süt Üreticileri Birliği tarafından alınmayan çiftçi, birlik yetkililerini suçlayarak sütlerini Keles Belediyesi’nin önünde yere dökmüştü. Ancak üreticinin haksız olduğu ortaya çıktı. Olayı farklı şekillerde platformlara taşıyan çiftçinin hayvanlarından alınan numunelerde sütlerdeki yağ oranları standartların altında çıktı. Süt Üreticileri Birliği yetkilileri, kalite kriterlerini karşılamayan sütlerin teslim alınmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Bursa'da Keles Süt Üreticileri Birliği ile bir süt üreticisi arasında yaşanan süt alımına ilişkin anlaşmazlık, yapılan teknik incelemelerle yeniden değerlendirildi.

Üreticinin cuma günü teslim ettiği çiğ sütün yağ oranı yapılan ilk analizde yüzde 2,70 olarak ölçüldü. Aynı analizde sütün içerisindeki su oranının ise yüzde 4,8 olduğu belirlendi. Birlik tarafından uygulanan kalite kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle süt kabul edilmedi.
Konunun Birliğe iletilmesinin ardından teknik ekip, üreticinin ahırına giderek üreticinin de eşliğinde sürüde bulunan hayvanlardan tek tek numune aldı. Toplam 15 ayrı numune üzerinde yapılan analizlerde yağ oranları sırasıyla yüzde 2,10, 1,60, 2,50, 1,50, 1,50, 1,50, 1,50, 2,00, 2,00, 1,50, 1,60, 2,70, 3,00, 1,50 ve 3,50 olarak belirlendi.

BUNU ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Yetkililer, normal şartlarda çiğ inek sütünde yağ oranının en az yüzde 3 seviyesinde olması gerektiğini belirtti. Analiz sonuçlarında ise numunelerin büyük bölümünün bu sınırın oldukça altında kaldığı ifade edildi.
Teknik inceleme sonucunda ilk analiz bulgularının doğrulandığını belirten Birlik yetkilileri, kalite kriterlerini karşılamayan sütlerin mevzuat ve birlik uygulamaları gereği teslim alınmasının mümkün olmadığını bildirdi.
Öte yandan, olayın ardından konunun farklı platformlara taşındığı ve kamuoyunda çeşitli iddiaların gündeme geldiği öğrenildi. Birlik yönetimi ise alınan kararın tamamen laboratuvar analizleri ve teknik veriler doğrultusunda verildiğini, üreticinin ahırında yapılan ikinci incelemenin de ilk tespitleri teyit ettiğini kaydetti.

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