10+4 kuralı değişebilir! Süper Lig kulüplerinden yabancı oyuncu için yeni formül

Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralı gündmdeki yerini koruyor. Kulüpler Birliği toplantısında ligdeki tüm takımlar, yürürlükteki 10+4 sisteminin değiştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Kulüplerin büyük bölümü, kadro planlamasında daha geniş hareket alanı sağlayacak 12+ modelini talep etti.

Kulüpler 12+ modeline yöneldi

Mevcut uygulamada kulüpler, 10 yabancı futbolcuyu yaş şartı olmadan kadrosunda bulundurabiliyor. Ek 4 yabancı oyuncu için ise 23 yaş ve altı olma zorunluluğu bulunuyor.

Süper Lig kulüpleri, özellikle bu yaş sınırlı bölümde daha esnek bir yapı talep ediyor. Kulüplerin gündemindeki formülde, 12 yabancı oyuncuya ek olarak yaş kriterine bağlı kontenjanın 2 ile 5 futbolcu arasında değişebilmesi isteniyor.

TFF ile görüşme yapılacak

Kulüpler Birliği’nin kısa süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmesi bekleniyor. Federasyonun, kulüplerden gelecek öneriyi değerlendirmeye alarak yabancı oyuncu kuralını yeniden masaya yatırması bekleniyor.