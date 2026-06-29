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Gündem AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası
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AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası

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AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki! Soykırım şebekesinin zulmü perdeleme çabası

Soykırımcı İsrail'in Türkiye'ye yönelik 1915 kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında, "Tarihte kendi zulmünü siyasi yalanlarla örtmeye çalışan siyasi şebekeler çokça görülmüştür." ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini hedef alan Çelik, "Netanyahu ve ekibi soykırımcı bir şebekedir. Gazze'deki soykırım suçlarını Batı Şeria'ya da yaymak için suç işlemeye devam etmektedir." dedi.

 

İsrail hükümetinin aldığı kararı da eleştiren Çelik, "Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Kararın hukuki ve tarihi gerçeklikten uzak olduğunu savunan Çelik, "Soykırım şebekesinin sözde bu kararı, hukuki ve tarihi gerçeklikten uzaktır. Tarih ve insanlık vicdanı önünde bu soykırım şebekesinin söylediği hiçbir sözün hükmü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

 

İSRAİL'İN 1915 HEZEYANI

İsrail hükümeti, 1915 - 1916 yıllarında yaşanan Ermeni tehcirine yönelik hadiseleri oy birliğiyle ‘soykırım’ olarak tanıma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın sunduğu önerinin kabinede oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda onaylanması gerekiyor. Dışişleri Bakanı Sa’ar, karar sonrası “Kanımca artık İsrail’in bir Yahudi devleti olarak bunu resmen kabul etmesinin zamanı geldi. Doğru olanı yapmak için hiçbir zaman geç değildir” açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen yıl verdiği bir röportajda, İsrail başbakanı olarak ilk kez 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıdığını beyan etmişti.

Alınan bu son karar, İsrail hükümetince resmî kabine düzeyinde oldu. İsrail parlamentosunda daha önce de bu yönde girişimler olmuş, ancak resmî oylamayla sonuçlanmamıştı.

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Yorumlar

Kul

Toplayın tbmm yi israil filistindesoykirim yapmıştır kararı alin.laf üretmeye gerek yok.en iyi cvp bu olur.
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