Aynı aileden 3 kişi akıntıya kapıldı! Alman turist can simidiyle yardıma koştu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ordu Perşembe'de denize giren aynı aileden 3 kişi akıntıya kapılarak yaklaşık 150 metre açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren aile üyeleri, önce Alman bir turistin can simidiyle müdahalesi, ardından cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.
Ordu’da denize giren aynı aileden 3 kişi, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.
Olay, Perşembe ilçesi Çaka Beyaz Kum mevkiisindeki özel bir kamp alanında meydana geldi. Denize giren aynı aileden Murat Ö. (42), Reyhan Ö. (39) ve Türker Ö. (16), kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Yaklaşık 150 metre açığa sürüklenen aile üyeleri dalgalar arasında mahsur kalırken, çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Olayı gören Almanya uyruklu bir turist, can simidi alarak denize açıldı. Akıntıya kapılan aileye ulaşan turist, ekipler olay yerine gelene kadar aile üyelerine destek oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Denize giren ekipler, akıntıya kapılan 3 kişi ile yardım için suya giren turisti güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.