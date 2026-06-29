  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DEM'li vekiller yine başrolde: Provokatif eylemde flaş bellek gerginliği Böcek’in özel kalemi Yasin Yellice’den itiraflar! 'Lacivert çantanın içi Euro doluydu' Kuruluş tarihi bile belli oldu! İşte Özgür'ün yeni partisinin ismi Şara döneminde bir ilk! Irak'tan Suriye'ye tarihi ziyaret Siyonist köpek köpükler saçarak itiraf etti Trump bizimle beraber Erdoğan’dan zirve öncesi NATO’ya mesaj: Güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmeliyiz Destici'den o baroya LGBT tepkisi: 'Ahlaksızlığa sahip çıkan sapkınlık özentisi taşır' AB’den Türkiye yorumu: NATO'nun en büyük ikinci ordusu İçişleri Bakanlığı: 2’si Gri, 1’i Sarı listede aranan 134 PKK'lı terörist teslim oldu Müptezel Müjdat parayı görünce arkasına bile bakmadı: Atatürk’ü barlar sokağında satıp kaçtı!
Aktüel Aynı aileden 3 kişi akıntıya kapıldı! Alman turist can simidiyle yardıma koştu
Aktüel

Aynı aileden 3 kişi akıntıya kapıldı! Alman turist can simidiyle yardıma koştu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Aynı aileden 3 kişi akıntıya kapıldı! Alman turist can simidiyle yardıma koştu

Ordu Perşembe'de denize giren aynı aileden 3 kişi akıntıya kapılarak yaklaşık 150 metre açığa sürüklendi. Boğulma tehlikesi geçiren aile üyeleri, önce Alman bir turistin can simidiyle müdahalesi, ardından cankurtaran ekiplerinin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

Ordu’da denize giren aynı aileden 3 kişi, akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

 

Olay, Perşembe ilçesi Çaka Beyaz Kum mevkiisindeki özel bir kamp alanında meydana geldi. Denize giren aynı aileden Murat Ö. (42), Reyhan Ö. (39) ve Türker Ö. (16), kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Yaklaşık 150 metre açığa sürüklenen aile üyeleri dalgalar arasında mahsur kalırken, çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Olayı gören Almanya uyruklu bir turist, can simidi alarak denize açıldı. Akıntıya kapılan aileye ulaşan turist, ekipler olay yerine gelene kadar aile üyelerine destek oldu.

 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) cankurtaran ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Denize giren ekipler, akıntıya kapılan 3 kişi ile yardım için suya giren turisti güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Kurtarılan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı
Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

Yerel

Karabük'ün kovboyu atına atladığı gibi mandaları boğulmaktan kurtardı

Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı
Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

Yerel

Derede boğulma tehlikesi geçiren Hamza, kurtarılamadı

Avcılar sahilinde korku dolu anlar! Boğulmak üzereydi, polis elinden tutup çekti
Avcılar sahilinde korku dolu anlar! Boğulmak üzereydi, polis elinden tutup çekti

Yaşam

Avcılar sahilinde korku dolu anlar! Boğulmak üzereydi, polis elinden tutup çekti

Boğulma riskine karşı önlem! O ilimizde denize girmek 2 gün yasaklandı
Boğulma riskine karşı önlem! O ilimizde denize girmek 2 gün yasaklandı

Aktüel

Boğulma riskine karşı önlem! O ilimizde denize girmek 2 gün yasaklandı

Boğulmalara karşı sıkı önlem! Suya girenlere para cezası uygulanacak
Boğulmalara karşı sıkı önlem! Suya girenlere para cezası uygulanacak

Aktüel

Boğulmalara karşı sıkı önlem! Suya girenlere para cezası uygulanacak

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Yaşam

Yine bir boğulma vakası! 17 yaşındaki genç kurtarılamadı

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı
O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

Yerel

O ilimizde bir günde 32 boğulma tehlikesi yaşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23