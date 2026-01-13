  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada? AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor “Az çocuk” beka sorunu Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu Başkan Erdoğan’ı ve kamu kurumlarına hedef almıştı! Yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e tazminat şoku İş Bankası’nın gayri resmi tarihi... Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil çok sayıda gözaltı! Ekrem’in adamları 300 milyona çöktü
Dünya Uzaydan büyüleyen görüntü! Kuzey ışıklarını böyle kaydetti
Dünya

Uzaydan büyüleyen görüntü! Kuzey ışıklarını böyle kaydetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, kuzey ışıklarının uzaydan görülen büyüleyici anlarını kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

Gökyüzünü bir anda renklere boğan kuzey ışıkları, bu kez yeryüzünden değil uzaydan görüntülendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde görülen görkemli doğa harikası kutup ışıklarını görüntüledi. Yui uzaydan kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" ifadelerini kullandı.

 

Kuzey ışıkları, güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferiyle etkileşime girmesi sonucu oluşan doğal bir ışık gösterisi olarak biliniyor.

Uzayı tamamen işgal etmeden durmayacak!
Uzayı tamamen işgal etmeden durmayacak!

Teknoloji-Bilişim

Uzayı tamamen işgal etmeden durmayacak!

2025 uzayda 'devrim' yılı oldu: Keşfedilen gezegen sayısı 6 bini aştı!
2025 uzayda 'devrim' yılı oldu: Keşfedilen gezegen sayısı 6 bini aştı!

Gündem

2025 uzayda 'devrim' yılı oldu: Keşfedilen gezegen sayısı 6 bini aştı!

Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar
Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar

Teknoloji-Bilişim

Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23