Gündem CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak
Gündem

CHP’li Özgür Özel'e milli güvenlik tokadı! Şule Perinçek'ten Akit TV’de tarihi kapak

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV ekranlarında yayınlanan programda, Vatan Partisi MYK Üyesi Şule Perinçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye’nin savunma sistemlerine yönelik sarf ettiği skandal sözlere ateş püskürdü. Düşman kapıya dayanmışken Özel’in "Hava savunma sistemimiz meğerse yokmuş" şeklindeki sorumsuz açıklamasını yerden yere vuran Perinçek, bu zihniyetin kime hizmet ettiğini sordu.

Özgür Özel’i "şiddetle kınadığını" belirterek söze başlayan Perinçek, "Türkiye'nin savunma sistemi yok demek... Böyle bir sorumsuz açıklama olabilir mi? Siz bunu düşmana söylüyorsunuz! Düşman kapınıza gelmiş, sen diyorsun ki 'benim savunma sistemim yok'" ifadeleriyle CHP liderinin milli güvenlik zaafiyeti oluşturma çabasına tokat gibi yanıt verdi. Amerika’nın Türkiye’nin etrafını üslerle çevirdiğini harita üzerinde gösteren Perinçek, Özel’in bu çıkışının düşmanın eline koz vermekten başka bir işe yaramadığını vurguladı.

"Batı üretmekten vazgeçti, emperyalizme karşı dik durmalıyız"

Robert Kolej mezunu olduğunu ve Batı dünyasını çok yakından tanıdığını belirten Şule Perinçek, Türkiye’nin yönünü Asya’ya dönmesinin bir tercih değil, milli bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Batı’nın üretimden vazgeçtiğini ve Türkiye’nin burnuna halka takmaya çalıştığını söyleyen Perinçek, bir Türk kadını olarak emperyalizme karşı başı dik durmanın önemine dikkat çekti. Özgür Özel’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Perinçek, CHP zihniyetinin iktidarı eleştirmek uğruna ülkenin savunma gücünü karalamasının "siyasi hırs" değil, "vatanseverlik noksanlığı" olduğunu ima etti.

1


Yorumlar

Atatürk gençliği

Türkiyede bir çok kanal konuşmacı iranı kötüleyip Amerika güzellemesi yaparken kardeş İrana sahip çıkan ulusal kanala sonsuz teşekkürler hürmetler ederiz.

Hakk

Bunların CHP laik zihniyetten fazlası var azı yok,sonuç İslam dan alerji kapıyor. Allah tüm İslam düşmanlarına ya hidayet versin,ya da en kısa zamanda birbirlerini sonu olsunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
