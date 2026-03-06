  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti
Gündem

Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’de skandalın patlak verdiği son belediye Eyüpsultan Belediyesi oldu. Zamlarını alamayan çalışanlar kazan kaldırdı. Toplu sözleşmeyi belediye 3 aydır imzalanmadığı için de çalışanlar CHP’li yönetimi protesto etti.

CHP belediyelerinde skandallar bitmiyor. Yıllardır yönettikleri belediyelerde artık her şey durmuşken 2024 seçimlerinde Ak Parti’den devraldıkları belediyeleri ise 2 yıl içinde işlevsiz hale getirmeyi başardılar.

Bu belediyelerden biri de Eyüpsultan Belediyesi…

Her fırsatta hak, hukuk, adalet ve emek kavramlarından dem vuran CHP’liler, uygulamalarıyla bir kez daha söylediklerinin tam tersine hareket etmeye devam ediyor.

2024 seçimleri sonrası başkanlık koltuğunda CHP’li Dr. Mithat Bülent Özmen’in oturdu. Her şeyin tıkır tıkır işlediği belediyeyi 2 yıl içinde darboğaza düşürdü.

Eyüpsultan Belediyesi, memurlarla toplu sözleşmeye yanaşmazken, zamlarını alamayan çalışanlar kazan kaldırdı. Belediyede görevli memurlar, toplu sözleşme belediye tarafından 3 aydır imzalanmadığı için bir araya geldi ve yönetimi protesto etti.

Türkiye’nin dört bir yanında CHP’li belediyelerde bu görüntüleri görmek artık sıradanlaştı…

1
Deli İbo

Aza şükür etmeyen çoğunu bulamaz, bunlar sandilarki CHP bunları paraya gark edecek, yılların kutsal Eyüp Sultan semtini İslam düşmanlarına teslim ettiler. CHP'de para sadece kendilerine, yandaşlarına, pavyonlarda delege avcılığında olunca bulunur, emekçi ve halka gelince yok, bu hepte böyle oldu, böylede devam edecek.
