Memura para yok ‘hak hukuk adalet’ şovu çok! CHP geldi Eyüp bitti

CHP belediyelerinde skandallar bitmiyor. Yıllardır yönettikleri belediyelerde artık her şey durmuşken 2024 seçimlerinde Ak Parti’den devraldıkları belediyeleri ise 2 yıl içinde işlevsiz hale getirmeyi başardılar.

Bu belediyelerden biri de Eyüpsultan Belediyesi…

Her fırsatta hak, hukuk, adalet ve emek kavramlarından dem vuran CHP’liler, uygulamalarıyla bir kez daha söylediklerinin tam tersine hareket etmeye devam ediyor.

2024 seçimleri sonrası başkanlık koltuğunda CHP’li Dr. Mithat Bülent Özmen’in oturdu. Her şeyin tıkır tıkır işlediği belediyeyi 2 yıl içinde darboğaza düşürdü.

Eyüpsultan Belediyesi, memurlarla toplu sözleşmeye yanaşmazken, zamlarını alamayan çalışanlar kazan kaldırdı. Belediyede görevli memurlar, toplu sözleşme belediye tarafından 3 aydır imzalanmadığı için bir araya geldi ve yönetimi protesto etti.

Türkiye’nin dört bir yanında CHP’li belediyelerde bu görüntüleri görmek artık sıradanlaştı…