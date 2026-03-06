  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti! Azerbaycan’da Bayraktar eğitimi: TB2’nin ilk kursiyerleri mezun oldu 4 milyondan fazla uçak bileti iptal edildi! Mustafa Sarıgül 120 bin liralık cezaya sesi titreyerek isyan etti: Niye niye niye niye? Kürtlerin en büyük çıkmazı araç olmak mı, özne olmak mı? Kullananlar bıktı 'kullanılanlar' bıkmadı Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah! Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de “Kadın üreticilere destek” oyunu! Türkiye bir bebek katilinden kurtuldu! Çifte vatandaş Jessica Bahar, İsrail'e sınır dışı edildi! Bakan Gürlek gazetecilerle iftarda buluştu: Terörsüz Türkiye'den suça sürüklenen çocuklara kadar birçok konuda önemli açıklamalar... Kudüs'te işgalci kuşatması: Mescid-i Aksa'da cuma namazına engel!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgede yaşanan çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini belirterek, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını dile getirdi.

Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduklarını dile getiren Erdoğan, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürebilecek riskler barındırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23