Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgede yaşanan çatışmalı sürecin seyri başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini ticaret başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bölgeye yansımalarını yakından takip ettiğini belirterek, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması konusunda taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını dile getirdi.

Türkiye olarak diplomasi zemininin güçlendirilmesini savunduklarını dile getiren Erdoğan, bunun için uluslararası camianın birlikte çalışması gerektiğini, çatışmalı sürecin küresel güvenliği de tehlikeye düşürebilecek riskler barındırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, bölgede ve dünyada yaşanan çatışmaların NATO müttefiklerinin özellikle savunma sanayii alanında iş birliğini artırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.