AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

Tarım ve Orman eski Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yapılan ritüeli İran’a karşı başlatılan savaş ile birlikte okuyarak, “Dünya günlerdir İran’a yapılan saldırının nedenlerinin ne olabileceğini, 160 masum çocuğu okullarında katledecek kadar gözü dönmüşlüğün altındaki nefreti, küresel ekonomik krizi ve Körfezi yok etmeyi göze alacak saldırganlığın sebebini sorguluyor” ifadelerine yer verdi.

“KENDİNİ TANRILAŞTIRAN BİR EGO”

Sosyal medya hesabından paylaştığı kutsama görseline Çelik; “En makul izah aşağıdaki fotoğrafla ortaya çıktı. Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı” diye yazdı.