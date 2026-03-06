AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı!

  • İSTANBUL
Tüm dünya, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece medyaya yansıyan ve evangelist rahiplerce kutsandığı tuhaf ritüeli konuşurken ülkemizden de tepkiler yükseliyor.

Tarım ve Orman eski Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, yapılan ritüeli İran’a karşı başlatılan savaş ile birlikte okuyarak, “Dünya günlerdir İran’a yapılan saldırının nedenlerinin ne olabileceğini, 160 masum çocuğu okullarında katledecek kadar gözü dönmüşlüğün altındaki nefreti, küresel ekonomik krizi ve Körfezi yok etmeyi göze alacak saldırganlığın sebebini sorguluyor” ifadelerine yer verdi.

“KENDİNİ TANRILAŞTIRAN BİR EGO”

Sosyal medya hesabından paylaştığı kutsama görseline Çelik; “En makul izah aşağıdaki fotoğrafla ortaya çıktı. Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı” diye yazdı.

HİZİPSAVAR

balo güzledir hoştur ama sonu bir toplu iğnedir. Allahım c.c. sen bize o toplu iğne olma şerefini verde bu balonu patlatalım.

Attila

Evenjalistler dua mi ediyor ilginç Roma zamanında Hz İsa ya kimler tarafından zulüm ettiler tâbi kide Yahudiler zulüm yaptı epstein dosyaları da şantaj malzemesi olmuşken santajlar da arka planda ABD askerî de Yahudiler için siyonistler için ölmek istemiyorken bu neyin kafası duası eyyy Trump girdiğin her yerde yuhalaniyorsun kimse dış politikani beğenmiyor masumlar öldü siviller öldü kız çocukları öldü demek ki ABD şirketler topluluğu karar almışlar siyonistlerin kuklası olmuşlar sosyal medyada ABD askerleri Protesto ediyor bu savaşı ama bay Trump da netenyahu ya uyuyor arkasından gidiyor ve ben söyleyeyim İran ile yaptıkları bu savaş ile ABD bataklığa saplandı.
