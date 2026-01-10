Astronotların bilinmeyen dünyası: Uzayda yapılması yasak olanlar

Dünyadan yüzlerce kilometre yukarıda görev yapan astronotlar için özgürlük değil, sıkı disiplin geçerli; Uluslararası Uzay İstasyonu’nda alkol yasağından en küçük eşyanın kullanımına kadar uzanan kurallar, hem hayat kurtarıyor hem de günlük yaşamı beklenmedik ölçüde zorlaştırıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu, dışarıdan bakıldığında uçsuz bucaksız bir macera gibi görünüyor. Dünyadan 400 kilometre yukarıda süzülmek ve gezegeni camın arkasından izlemek pek çok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak bu yüksek teknolojili metal yığınının içinde yaşam, sanıldığı kadar özgür değil. Aksine ISS, insanın hayatta kalabileceği en tehlikeli ortamlardan birinde olduğu için buradaki yaşam, her saniyesi önceden planlanmış çok sert kurallarla yönetiliyor. Dünyada çok normal karşılanan birçok eylem, yerçekimsiz ortamda ölümcül birer tehdit haline geliyor. İşte kozmonot ve astronotların uzaydayken kesinlikle yapmaması gerekenler…