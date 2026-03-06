  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi Terörle mücadele ve büyük güç rekabetinin yeni cephesi Nijerya! ABD, Batı Afrika’ya geri dönüyor Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’ Başbakan itiraf etti! ABD’nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk Olum hani 'hac, umre yerine fakir doyurun' diyordunuz! Hepiniz Dubai’deymişsiniz... Trump nasıl öldürdüklerini söyledi onlar alkışladı! Messi ve Suarez’in insanlığı bu kadarmış
Gündem Maden sahasında feci ölüm
Gündem

Maden sahasında feci ölüm

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Maden sahasında feci ölüm

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir kamyonun bor madeni sahasına devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Emet Bor İşletmesine bağlı açık ocak maden sahasında özel bir şirkete ait Süleyman B. (26) yönetimindeki 21 AEZ 182 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su birikintisinin bulunduğu alana devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki işçiler tarafından araçtan çıkarılan sürücüsü Süleyman B, sağlık ekibince kaldırıldığı Hisarcık İlçe Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir
Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir

Dünya

Çinli Profesörden çarpıcı iddia: İran bunu yaparsa savaşı hemen kazanabilir

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada
Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Yerel

Drift atarken kaza yaptı! O anlar kamerada

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır
Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Gündem

Çinli akademisyenden İran'a kan donduran savaş taktiği! Bunu yapan hemen kazanır

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı
Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Yerel

Kavşakta feci kaza! 5 kişi yaralandı

Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Aktüel

Samsun’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23