Gündem İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı
Gündem

İşte Demir Kubbeyi ilistire çeviren bombanın özellikleri! İran’ın 'Hürremşehr' füzesi ilk kez sahneye çıktı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya

İran-İsrail savaşında tansiyon, Tahran’ın en gelişmiş balistik füzelerinden biri olan Hürremşehr-4’ü ilk kez operasyonel olarak kullanmasıyla yeni bir boyuta evrildi. İsrail semalarında bir "yıldız yağmuru" gibi süzülen ancak düştüğü yerde ağır yıkım yaratan füzenin çalışma tekniği, savunma uzmanlarını bile dehşete düşürdü.

Hürremşehr füzesinin çalışma prensibi, hava savunma sistemlerini yanıltmak üzerine kurulu bir mühendislik harikası olarak tanımlanıyor:

 

Çok Başlıklı Yapı

Füze, atmosferin en üst katmanlarına ulaştığında ana gövdesinden onlarca küçük mühimmatı salkım şeklinde bırakıyor.

 

Hedef Şaşırtma

Tek bir büyük hedef yerine onlarca küçük parçanın aynı anda düşmesi, İsrail'in Demir Kubbe ve Arrow sistemlerinin radarlarını "meşgul ederek" savunma hattının delinmesine neden oluyor.

 

Tahrip Gücü

Her bir mühimmatın bağımsız birer patlayıcı olarak hedefe yönelmesi, geniş bir alanın aynı anda vurulmasını sağlıyor.

 

"Tel Aviv üzerinde İran salkım bombaları aksiyon halinde"

Sosyal medyada paylaşılan ve füzenin çalışma tekniğini gösteren animasyonlu görüntüler, Hürremşehr'in havada nasıl bölündüğünü ve bir "ölüm yağmuru"na dönüştüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde, tek bir füze başlığının onlarca küçük bombaya ayrılarak yerleşim yerlerinin üzerine süzüldüğü ve çarptığı noktalarda peş peşe dev patlamalara yol açtığı görülüyor.

 

Bölgede "Hürremşehr" paniği!

İran’ın bu füzeyi ilk kez kullanması, Tel Aviv ve çevresindeki siren seslerini saatlerce susturmadı. Savaşın 7. gününde yaşanan bu gelişme, bölgedeki askeri dengelerin Tahran lehine değişmeye başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi. İsrail ordusu, bu yeni nesil füze saldırılarına karşı koyabilecek yeni bir savunma katmanı üzerinde çalıştığını bildirdi.

 

