Şok gerçek ortaya çıktı: Icardi sakatlık numarası yaptı!
Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi hakkında eski takım arkadaşından çarpıcı açıklamalar geldi. Bu sözler çok konuşulacak.
Bir dönem Inter forması giyen Radja Nainggolan, "Spalletti, Icardi'nin Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında oynamamak için sakatlık numarası yapmasını kabullenemedi. Icardi'nin Inter macerası orada sona erdi. Bence aralarının bozulmasının gerçek nedeni buydu" açıklamasını yaptı.
Nainggolan, "İnsanlar her zaman Icardi hakkında çok konuştu. Onun hakkında yazılan birçok şeye inanmıyorum. O harika bir oyuncu. Icardi hakkında hiçbir şey bilmeden, ortaya iddialar atıyorlar. Harika bir takım arkadaşıydı. Sadece işini yapmaya çalışırdı" ifadelerini de kullandı.
Mauro Icardi'nin şu anda Galatasaray'daki geleceği de belirsiz... 33 yaşındaki forvetin mukavelesi bu sezonun ardından tamamlanıyor...
Taraflar arasında yeni kontratla ilgili henüz bir görüşme yapılmadı. Bugün görünen tabloda, tangocunun kalma ihtimali düşük duruyor...
