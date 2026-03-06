Bolu’da Tanju Özcan'ın yerine Tuna Özcan başkan vekili oldu
Bolu’daki zincir marketlerden tehdit yoluyla rüşvet aldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın yerine belediye meclisinde yapılan seçimde CHP’li Tuna Özcan yeni başkan vekili seçildi. Bolu Belediyesi’ni akraba çiftliğine çeviren Tanju Özcan ile yeni başkanvekilinin soyadının aynı olması dikkat çekti.
Bolu’da devam eden irtikap soruşturmasında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine geçici olarak Tuna Özcan görev yapacak. Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Bolu Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, AK Parti grubunun adayı ise Hüseyin Nadi Okur oldu. MHP grubu ise aday göstermedi
Seçimin ilk turunda gerçekleştirilen oylama sonucunda Tuna Özcan 19 oy alarak başkan vekili oldu.