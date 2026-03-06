Bolu’da Tanju Özcan'ın yerine Tuna Özcan başkan vekili oldu

Bolu’da devam eden irtikap soruşturmasında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yerine geçici olarak Tuna Özcan görev yapacak. Özcan’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Bolu Belediye Meclisi Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere olağanüstü toplandı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, AK Parti grubunun adayı ise Hüseyin Nadi Okur oldu. MHP grubu ise aday göstermedi

Seçimin ilk turunda gerçekleştirilen oylama sonucunda Tuna Özcan 19 oy alarak başkan vekili oldu.