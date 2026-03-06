Türk hayırseverler Bulgaristan'da cami yaptırarak 25 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdü

Ramazan çalışmaları kapsamına Bulgaristan'da bulunan Sadakataşı ekibi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da etkinliklerine devam ediyor. Dernek, Osmanlı döneminden kalma Kadı Seyfullah Efendi Camii'nde gerçekleştirdiği dağıtımlarda 250 aileye Ramazan kumanyası ulaştırdı. Yardım çalışmalarının devamında dernek çalışanları, Aytos bölgesinde bulunan Sultan Bayezid Veli Camii ve Yılmazer Ailesi Mescidi'nde kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişiyle bir araya geldi.

Dernek tarafından Sofya'nın Orlandovtsi bölgesinde yaşayan Müslümanlar için projelendirilen Yılmazer Ailesi Prefabrik Mescidi de Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Açılışı yapılan mescit ile bölgede yaşayan Müslümanların 25 yıllık ibadethane sorunu çözülmüş oldu.

Mescidin açılış programına Bulgaristan Baş Müftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Yüksek İslam Şurası Başkanı Vedat Sabri Ahmet, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu Sosyal İşler Ateşesi Mehmet Kahvecioğlu, Sofya Müftüsü Mehmet Beyhan, Sadakataşı Genel Sekreteri Faruk Şenel, Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Vedat Sabri Ahmet, "Bugün hakikaten büyük bir bayram yaşıyoruz. Hem Ramazan sevincini hem de Orlandovtsi semtinde en azından benim 25 yıldır hayal ettiğim bir mescidin açılış sevincini yaşıyoruz. Cenabı Allah'a bu sevinci bizlere yaşattığı için ve birlikte paylaştığımız için hamdüsenalar olsun" dedi. Faruk Şenel ise, "2009 yılından itibaren bu bölgede siz değerli kardeşlerimizle elimizden geldiği kadar çalışma yapmaya gayret ediyoruz. Bugün de bu mescidi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.