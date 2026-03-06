  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar!
Gündem

Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tahran'da "karşılıklı" gece mesaisi: Uçak seslerinin ardından peş peşe patlamalar!

İran-İsrail savaşının 7. gününde, 6 Mart 2026 günü başkent Tahran güne şiddetli patlamalar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, kentin güneydoğusu başta olmak üzere doğu ve batı bölgelerinde art arda en az 7-8 şiddetli patlama meydana geldi. Patlamaların hemen öncesinde kent semalarında yoğun uçak seslerinin duyulması ve hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle Tahran semaları dumanlarla kaplandı.

İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.

AA Tahran muhabiri, kentin güneydoğusunda art arda 3 patlama gerçekleştiğini ve patlamalar sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Patlama nedeniyle halkın büyük panik yaşadığı görüldü.

