Miçotakis, Abbas ile "Ateş Çemberini" görüştü
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme, bölgenin 28 Şubat 2026'da başlayan İran-İsrail savaşıyla sarsıldığı bir dönemde, diplomatik çözüm arayışlarının bir parçası olarak kaydedildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.
Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Miçotakis'in Abbas ile telefonda yaptığı konuşmada İran, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu’daki gelişmeler ele alındı.
Bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması gerektiğine ilişkin görüşünü ifade eden Miçotakis, Batı Şeria'daki durumdan duyduğu endişeyi de Abbas'a aktardı.
Miçotakis, Gazze'ye insani yardım akışının kesintiye uğramaması için gerekli her türlü adımın atılması gerektiğini vurguladı.