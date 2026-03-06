  • İSTANBUL
Başbakan itiraf etti! ABD’nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat

Başbakan itiraf etti! ABD’nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat

İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyninin ABD tarafından kalleşçe batırılmasının yankıları sürerken, katliamın suç ortağı ifşa oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 87 kişinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ABD denizaltısında kendi askerlerinin de bulunduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Dünya kamuoyu Sri Lanka açıklarında yaşanan deniz katliamını konuşurken, saldırının perde arkasından kirli bir ittifak çıktı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada İran gemisini hedef alan ABD denizaltısında 3 Avustralyalı askerin görev yaptığını teyit etti. Normal şartlarda bu tür bilgileri gizli tuttuklarını belirten Albanese, kamuoyu baskısı sonucu bu itirafta bulunduklarını söyledi.

Hem suçlu hem güçlü: "Doğrudan katılmadılar" savunması

Katliam denizaltısında bulunan personelin operasyona doğrudan iştirak etmediğini savunan Albanese, adeta "oradaydık ama tetiği biz çekmedik" diyerek suçtan sıyrılmaya çalıştı. Ancak 87 askerin hayatını kaybettiği, 32 kişinin ise yaralı kurtulduğu bu kanlı saldırıda, Avustralyalı personelin ABD’nin Virginia sınıfı taarruz denizaltısında ne aradığı sorusu cevapsız kaldı.

Denizden cenaze fışkırıyor!

ABD’nin gelişmiş silah sistemleriyle vurduğu İran fırkateyninden acı haberler gelmeye devam ediyor. Sri Lanka makamları, şu ana kadar denizden 87 cenazenin çıkarıldığını bildirdi. Avustralyalı askerlerin "üçüncü ülkelerin savunma varlıklarına entegre edilmesi" kılıfıyla gerçekleştirilen bu operasyon, Batılı güçlerin bölgedeki kirli emellerini bir kez daha gözler önüne serdi.

