İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt’ta hep bir ağızdan o ayeti okudu

Bir zamanlar ikna odalarıyla, yasakçı zihniyetin zulmüyle anılan İstanbul Üniversitesi’nde bu kez iman rüzgarları esti. Beyazıt Kampüsü’nde düzenlenen dev iftar programında bir araya gelen yüzlerce inançlı genç, tekbirler eşliğinde En’am Suresi’nin 162. ayetini haykırarak adeta yer göğü inletti.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen mezuniyet töreninde, İslam’ın izzetini temsil eden ayetli pankartın önünü kapatmaya çalışan azgın azınlığa en güzel cevap yine gençlikten geldi. O gün omuz omuza verip ayeti gizlemeye çalışanlara inat, yüzlerce öğrenci bugün hep bir ağızdan, “Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir” diyerek tüm dünyaya kim olduklarını ilan etti.

"NEREDEN NEREYE..." DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Zalimlerin “bin yıl sürecek” dediği karanlık günlerin geride kaldığını kanıtlayan bu muazzam tablo, sosyal medyada da büyük ses getirdi. Bir zamanlar başörtüsü yasağıyla zulmedilen o tarihi kampüs, şimdi yüzlerce gencin aynı anda secdeye gittiği, tek yürek olduğu muazzam bir kardeşlik sofrasına dönüştü.

BEYAZIT’TAN DİRİLİŞ MESAJI

Üniversite gençliğinin özüne döndüğü ve manevi değerlerine her zamankinden daha sıkı sarıldığı bir kez daha tescillendi. Beyazıt Meydanı’ndan yükselen tekbir sesleri, kökü dışarıda olan odaklara ve onların yerli işbirlikçilerine “Müslüman Türk gençliği burada!” mesajını net bir şekilde verdi.