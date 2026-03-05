  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ilişkilerine dair dikkat çeken iddialarda bulundu. Ünlü, küresel finans sistemindeki Yahudi etkisine vurgu yaparak, bu güçle girilecek bir gerilimin Türkiye ekonomisini sarsabileceğini savundu.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, geçmiş yıllarda katıldığı bir sohbetinde Yahudi lobileri ve küresel finans gücü hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar, sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girerek geniş yankı uyandırdı.

Ünlü, o dönemki konuşmasında Türkiye’nin dış politika ve ekonomi dengelerine ilişkin "haddimizi bilelim" diyerek stratejik uyarılarda bulunmuştu.

 

"Ekonomiyle oynarlar, yiyecek ekmek bulamayız"

Sohbetinde, Yahudi toplumunun dünya ekonomisi ve Merkez Bankası üzerindeki etkisine dikkat çeken Ünlü, bu güçle girilecek bir çatışmanın Türkiye'ye ağır bir fatura çıkaracağını savunuyor. "Yahudiyle uğraşılmaz, bize ağır fatura çıkarırlar" ifadesini kullanan Ünlü, finansal operasyonlar neticesinde halkın temel gıdaya erişmekte zorlanabileceğini ve marketlere saldırıların yaşanacağı bir kaos ortamının doğabileceğini iddia ediyor.

