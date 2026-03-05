Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, geçmiş yıllarda katıldığı bir sohbetinde Yahudi lobileri ve küresel finans gücü hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar, sosyal medya platformlarında yeniden dolaşıma girerek geniş yankı uyandırdı.

Ünlü, o dönemki konuşmasında Türkiye’nin dış politika ve ekonomi dengelerine ilişkin "haddimizi bilelim" diyerek stratejik uyarılarda bulunmuştu.

"Ekonomiyle oynarlar, yiyecek ekmek bulamayız"

Sohbetinde, Yahudi toplumunun dünya ekonomisi ve Merkez Bankası üzerindeki etkisine dikkat çeken Ünlü, bu güçle girilecek bir çatışmanın Türkiye'ye ağır bir fatura çıkaracağını savunuyor. "Yahudiyle uğraşılmaz, bize ağır fatura çıkarırlar" ifadesini kullanan Ünlü, finansal operasyonlar neticesinde halkın temel gıdaya erişmekte zorlanabileceğini ve marketlere saldırıların yaşanacağı bir kaos ortamının doğabileceğini iddia ediyor.