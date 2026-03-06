  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu
Gündem

CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi “Khalkedon” koydu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’nin Türk İslam düşmanlığı bitmiyor! CHP’li Kösedağı, sosyal tesise Kadıköy yerine eski ismi "Khalkedon" koydu

CHP zihniyetinin Türk ve İslam düşmanlığı, halkın tarihi ve manevi değerleriyle kavgası bir türlü bitmiyor.

Bunun son örneğini CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı verdi. Kadıköy’de önceki işletmecisini tahliye edip restore ederek açacakları sosyal tesisi takipçileriyle paylaşan Kösedağı, “Değerli komşularım, sizlere güzel bir haber vermek istiyorum. Göztepe'ye çok yakında Özgürlük Parkı Khalkedon geliyor.

 

Park içerisinde daha önce özel bir işletmenin faaliyet gösterdiği alanda artık sizin ve ailenizin keyifle, uygun fiyata yararlanabileceğiniz sosyal tesisimiz Özgürlük Parkı Khalkedon için çalışmalara başladık. Kadıköy Belediyesi’nin sosyal tesisleri olan Khalkedon’un lezzetleriyle sizleri buluşturacağız. Bunun için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” şeklinde konuştu.

 

KHALKEDON, 451’DE HIRİSTİYAN KONSİLİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Khalkedon (veya Kalkedon), bugünkü İstanbul'un Kadıköy ilçesinin antik çağdaki ismidir. Megaralı yerleşimciler tarafından M.Ö. 685 yılında kurulan bu antik kent, stratejik konumu nedeniyle tarihsel olarak "Körler Ülkesi" olarak adlandırılmıştır. Ayrıca 451 yılında toplanan önemli bir Hristiyan konsiline (Kalkedon Konsili) ev sahipliği yaptı. CHP’li Kösedağı’nın İslam hukukunu çağrıştıran Kadıköy yerine, Hıristiyan konsülünü hatırlatan Khalkedon’u tercih ettiği tahmin ediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cem

Vay be sahte dindarlardan Allah herkezi korusun

Zeynel

Rum aşığı
