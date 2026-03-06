  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Yüzlerce genç Beyazıt’ta hep bir ağızdan o ayeti okudu AK Partili Çelik’ten Trump’ın kutsanmasına tepki: Kendini tanrılaştıran bir ego, bu egoya tapınan avanelerinin azgınlığı! İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi Terörle mücadele ve büyük güç rekabetinin yeni cephesi Nijerya! ABD, Batı Afrika’ya geri dönüyor Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’ Başbakan itiraf etti! ABD’nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk
Gündem SGK düzenlemeye gitti: Yemek ödemelerinde yeni dönem
Gündem

SGK düzenlemeye gitti: Yemek ödemelerinde yeni dönem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
SGK düzenlemeye gitti: Yemek ödemelerinde yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) hazırladığı yeni düzenlemeye göre, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan bölümü prime esas kazançtan muaf tutulacak, bu tutarı aşan kısım ise sigorta primine tabi olacak.

SGK'den alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SGK borçlarına kolaylık

Ekonomi

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi: SGK borçlarına kolaylık

Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap
Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap

Gündem

Suriyelilere doğrudan maaş yalanı ellerinde patladı! SGK'dan o kirli iddialara tokat gibi cevap

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat
Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat

Gündem

Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar dikkat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23