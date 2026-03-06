  • İSTANBUL
SON DAKİKA
La Liga'da 'retro' zamanı
Spor

La Liga'da ‘retro’ zamanı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
La Liga'da ‘retro’ zamanı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, 31. hafta maçlarında takımların kendi tarihlerinde yer alan ikonik (retro) formaları giyeceğini açıkladı.

La Liga'da "retro forma" haftası yapılacak. La Liga'dan yapılan açıklamada, 10–13 Nisan’da oynanacak ligin 31'inci hafta maçlarında ve İspanya 2. Futbol Ligi'nin (La Liga 2) 35'inci hafta maçlarında takımların sahaya tarihlerindeki ikonik formalarla çıkacakları belirtildi.

Açıklamada ayrıca, formaların 19 Mart Perşembe günü tanıtılacağı, hakemlerin de İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Hakem Teknik Komitesi tarafından özel olarak tasarlanan formalarla sahaya çıkacağı belirtildi.

