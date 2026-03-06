İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi

yeniakit.com.tr

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, hükümete parmak sallamaya kalkan “Eski Türkiye Artığı” TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ı “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1'er yıl 3'er ay 18'er gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca her iki sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Duruşmada beraat talep eden sanıklar, konuşmalarında gerçek dışı bilgiye yer vermediklerini öne sürdü. Ancak mahkeme bu savunmaları kabul etmedi; "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan beraat eden sanıklar, yanıltıcı bilgi yaymaktan cezadan kaçamadı.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Akit, bu davanın ilk gününden itibaren "baronlar hesap verecek" diyerek peşini bırakmadı. TÜSİAD'ın her açıklamasını, her kürsü konuşmasını, her "siyasi operasyon" çığlığını manşetlerine taşıyan gazete, bugün haklılığını mahkeme kararıyla tescilletti. Yıllarca "ihanet" diye yazdıklarına hâkim de "suç" dedi.