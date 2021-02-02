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Teknoloji Uzaya insan taşımaya başlıyor! Duyurdular
Teknoloji

Uzaya insan taşımaya başlıyor! Duyurdular

İş insanı Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişi, "Crew Dragon" uzay mekiğiyle 2021'in son çeyreğinde "Inspiration 4" göreviyle uzaya çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 08:18:00 -
Uzaya insan taşımaya başlıyor! Duyurdular

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4"ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

Eğitim verilecek

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.

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