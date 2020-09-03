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Teknoloji Uzaya göndereceğimiz Türksat 5A uydusu dünyaya tanıtıldı
Teknoloji

Uzaya göndereceğimiz Türksat 5A uydusu dünyaya tanıtıldı

Türkiye’nin uzaya göndereceği Türksat 5A uydusu GlobalSAT Show fuarındaki canlı yayın ile tüm dünyaya tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 13:21:00 - 2020-09-03 13:30:09

Savunma sanayii alanında hayata geçirilen proje ile dışa bağımlılığını azaltan Türkiye her alanda kendi kendine yetmesini sağlayacak projelere imza atıyor.

Türkiye her alanda gerçekleştirdiği atılımı bundan böyle uzaya da taşıyor.

Türksat 5A uydusu dünyaya tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen dünyanın önemli uydu ve uzay fuarlarından birisi olan ve bu yıl “Smart Connections” temasıyla düzenlenen 3. GlobalSAT Show'da Türksat 5A uydusu tanıtıldı.

Türkiye’nin kısa bir süre sonra uzaya göndereceği Türksat 5A uydusunun canlı yayınla tüm dünyaya gösterimi gerçekleştirildi.

GlobalSAT Show fuarında “TURKSAT 5A ve Fırsatları” adı altında düzenlenen tanıtım etkinliğine TURKSAT Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok’un yanısıra Airbus Savunma ve Uzay Bölümü Telekom Uyduları Uzay Sistemleri Başkan Yardımcısı François Gaullier ve SpaceX Ticari Fırlatma Baş Direktörü Stephanie Bednarek de iştirak etti.

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