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Siyaset

Uzaya füze mi gönderiyorsunuz şimdi yoksa atomu mu parçalıyorsunuz Canan Kaftancıoğlu?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı bir paylaşımda başörtüsüne olan karşıtlığını dile getirmişti. Kaftancıoğlu'nun, muhafazakarlardan oy devşirmek için Parti Meclisi üyesi yapılan Sevgi Kılıç ile çektirdiği fotoğraf, CHP samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 14:57:00 -
Uzaya füze mi gönderiyorsunuz şimdi yoksa atomu mu parçalıyorsunuz Canan Kaftancıoğlu?

 yeniakit.com.tr  İslam düşmanlığı ve edepsiz üslubu ile partililerin dahi eleştirilerinden kurtulamayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ideolojisinin samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Göreve gelmeden önce paylaştığı onlarca mesajında skandal ifadeler kullanan, İslam’a dahi dil uzatmaktan imtina etmeyen Kaftancıoğlu, partisinin muhafazakar camiadan oy devşirmek için Parti Meclisi’ne getirdiği başörtülü Sevgi Kılıç ile poz verdi. Kaftancıoğlu’nun Kılıç ile samimi görüntü vermeye çalışması dikkatlerden kaçmadı.

 

Aynı Canan Kaftancıoğlu, 2014 senesinde başörtülü bir rektör atanmasına tepki göstermişti. Kaftancıoğlu, “Yuppie! Türbanlı rektörümüz olmuş, uzaya füze göndeririz çok yakında veya atom çekirdeğini parçalarız. Bunlar olmayacaksa eğer bu sevinç niye?” ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu’nun Sevgi Kılıç ile CHP Genel Merkez Binası’ndan uzaya kaç füze gönderdiği merak konusu oldu (!)

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Yorumlar

tarafsız

YAHU İYİ Kİ BUNLAR VAR, YOKSA BİZ DOĞRULARI NASIL GÖRÜP, KİME İNANACAĞIZ.
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Fatih

chp islam düşmanı bir partidir. Hakiki Müslüman chpkk ya oy vermez.
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