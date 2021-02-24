  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uzay yarışı kızışacak! ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke olacaklar
Teknoloji

Uzay yarışı kızışacak! ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke olacaklar

Çin'in Mars yörüngesine giren Tianwen-1 isimli keşif aracının bu sabah Mars çevresinde geçici bir park yörüngesine girdiği duyuruldu. Çin ABD'den sonra Mars'a keşif aracı indiren ikinci ülke olarak tarihe geçecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 21:25:00 -
Uzay yarışı kızışacak! ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke olacaklar

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Tianwen-1 keşif aracı, sabahın erken saatlerinde yörüngesini ayarlamak için bir manevra yaptı. Araç, Mars'a inmeden önce geçici bir park yörüngesine girdi.

Tianwen-1 keşif aracı inişe geçmeden önceki 3 ay boyunca yeni yörüngede kalacak ve Mars'ın yüzeyini haritalayacak.

Associated Press tarafından yapılan habere göre araç Mars'ın haritasını çıkarırken özellikle muhtemel için sahasıyla ilgili bilgi toplayacak. Bunun için kamera ve sensörlerini kullanacak.

Çin Tianwen-1 keşif aracını başarılı bir şekilde Mars'a indirebilirse ABD'nin Perseverance keşif aracından sonra Mars'a keşif aracı gönderebilen 2'nci ülke olacak. Yaklaşık bir golf arabası büyüklüğündeki Tianwen-1 keşif aracı, güneş enerjisi ile çalışıyor. Tianwen-1 yeraltı suları hakkında bilgi toplayacak ve gezegenin bir zamanlar mikroskobik yaşamı barındırmış olabileceğine dair kanıt arayacak.

Aracın mayıs veya haziranda Mars'a inmesi bekleniyor.

Türkiye’den 2,5 milyon kişinin adını Mars’a götürecek 'Perseverance' aracı fırlatılıyor
Türkiye’den 2,5 milyon kişinin adını Mars’a götürecek 'Perseverance' aracı fırlatılıyor

Teknoloji

Türkiye’den 2,5 milyon kişinin adını Mars’a götürecek 'Perseverance' aracı fırlatılıyor

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars yolunda
NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars yolunda

Teknoloji

NASA'nın yeni nesil uzay aracı Perseverance Mars yolunda

Çin'in keşif aracı, Mars yörüngesine girdi
Çin'in keşif aracı, Mars yörüngesine girdi

Teknoloji

Çin'in keşif aracı, Mars yörüngesine girdi

BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı
BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı

Dünya

BAE Mars'tan ilk fotoğrafını paylaştı

NASA aracı Mars'a indi
NASA aracı Mars'a indi

Teknoloji

NASA aracı Mars'a indi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı
Spor

1.Lig'de korkutan anlar! Kaleci bir anda fenalaştı

TFF 1. Lig’in 23. haftasında oynanan Adanspor-Giresunspor maçında turuncu beyazlıların kalecisi Goran Karacic fenalaşarak sahayı terk etmek ..
Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’
Teknoloji

Selçuk Bayraktar’dan müthiş paylaşım! ‘Yeme de yanında uç’

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından ‘Akıncı’ ile ilgili dikkat çeken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay