Uzay yarışı kızışacak! ABD'den sonra bunu yapan ikinci ülke olacaklar

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Tianwen-1 keşif aracı, sabahın erken saatlerinde yörüngesini ayarlamak için bir manevra yaptı. Araç, Mars'a inmeden önce geçici bir park yörüngesine girdi.

Tianwen-1 keşif aracı inişe geçmeden önceki 3 ay boyunca yeni yörüngede kalacak ve Mars'ın yüzeyini haritalayacak.

Associated Press tarafından yapılan habere göre araç Mars'ın haritasını çıkarırken özellikle muhtemel için sahasıyla ilgili bilgi toplayacak. Bunun için kamera ve sensörlerini kullanacak.

Çin Tianwen-1 keşif aracını başarılı bir şekilde Mars'a indirebilirse ABD'nin Perseverance keşif aracından sonra Mars'a keşif aracı gönderebilen 2'nci ülke olacak. Yaklaşık bir golf arabası büyüklüğündeki Tianwen-1 keşif aracı, güneş enerjisi ile çalışıyor. Tianwen-1 yeraltı suları hakkında bilgi toplayacak ve gezegenin bir zamanlar mikroskobik yaşamı barındırmış olabileceğine dair kanıt arayacak.

Aracın mayıs veya haziranda Mars'a inmesi bekleniyor.