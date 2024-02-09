Uzay misyonunda tarihi gün! Gezeravcı bugün Dünya’ya dönüyor: Tüm Türkiye o saate kilitlendi

Alper Gezeravcı ile birlikte 3 uluslararası astronotu daha taşıyan Dragon kapsülünün, sürecin planlandığı şekilde işlemesi halinde Florida'nın doğu kıyılarında yer alan Daytona Beach ya da Cape Canaveral açıklarına iniş yapması planlanıyor.

Bölgedeki hava durumunu anlık olarak takip eden NASA ve SpaceX yetkilileri, alternatif olarak 5 potansiyel iniş bölgesi daha belirledi.

GÖZLER SAAT 16.50'DE

Hava koşullarının elverişli olması durumunda Dragon kapsülü, Türkiye saati ile bugün 16.50 sıralarında paraşüt açarak Florida açıklarına iniş yapacak.

Kapsülün içinde yer alan Gezeravcı ve 3 uluslararası astronot, kıyıda bekleyen gemi aracılığıyla kapsülden çıkarılarak karaya taşınacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gezeravcı'yı karşılayanlar arasında Türk heyeti de olacak.

Yaklaşık 1 hafta boyunca sağlık kontrollerinin sürmesi beklenen Gezeravcı, ardından Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Türkiye'ye dönecek.

B PLANI HAZIR

Dönüş yolculuğu sırasında beklenmedik bir hava muhalefeti ile karşılaşılması durumunda ise B planı devreye girecek.

Bu kapsamda hızını yavaşlatacak olan Dragon kapsülünün Florida açıklarına inişi yaklaşık 8-8,5 saat daha uzayacak.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde Gezeravcı'nın bu gece saat 01.20 sıralarında Dünya'ya dönmesi öngörülüyor.

13 DENEYE İMZA ATTI

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi.

Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.