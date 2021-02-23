Uzay alanında 10 yılda 10 bin uzman hedefleniyor

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı’nda birinci hedef olan Ay görevi kapsamında ateşlenecek hibrit roketin yapımı için Delta V firmasının 3 yıldır çalıştığını söyledi.

Sıkıntı yaşanmayacak

Yıldırım, Türkiye’nin uydu kabiliyetleri dolayısıyla uzay aracı yapımında sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Motora monte edilecek uzay aracının içinde bazı faydalı yükler olacağını vurguladı. Yıldırım, Ay’a yolculuk ve sert iniş esnasında birtakım ölçümlerin yapılacağını; fotoğrafların çekileceğini kaydetti. Uzay aracının yaklaşık 2 ton ağırlığı olmasının öngörüldüğünü bildiren Yıldırım, şöyle devam etti:

Riskler söz konusu

“2023 sonunda Ay’a ulaşacağız. Uzay aracımızın Ay’dan dönüşü olmayacak. Kendi aracımız, kendi motorumuz ve kendi teknolojimizle ilk 10 senelik uzay programımızda insanlı bir uçuş yok. Zaten dünyada insanlı uçuş yapan 3 ülke ABD, Rusya ve Çin. Diğer ülkeler de kendi uzay insanlarını bu üç ülkenin imkânlarıyla gönderiyor. Uzaya insan yollamak çok zor, çok riskli, yüksek teknoloji ve tecrübe isteyen bir konu. Biz daha birçok şeyi ilk defa yapacağız. Dolayısıyla Ay’a veya herhangi bir gök cismine insan göndermemiz söz konusu değil.” 2028 hedeflerinin Ay’a yumuşak iniş olduğunu aktaran Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tabii bir şeyi ilk defa ve tek seferde yapmak riskli olduğundan birçok deneme yapacağız. Mesela roket ateşlemeyi, yol boyunca uzay aracımızı kontrol etmeyi ve Ay’a ulaştırmayı deneyeceğiz. Bunları ölçüp tecrübe edeceğiz. Toplayacağımız verilerin ülkemize aktarılması, işlenmesi önemli. Yer istasyonlarının buna göre yazılımlarının uyumlu bir şekilde hazırlanması gibi konular bize tecrübe kazandıracak. Dolayısıyla Ay’dan herhangi bir şey alıp dönmek söz konusu değil.”

Yeni sistemler geliştiriliyor

Uzaya Türk vatandaşı gönderme hedeflediklerine de dikkat çeken Yıldırım, şöyle konuştu: “Amacımız dünyanın 400 kilometre yakın yörüngesinde dolaşan ve bilim merkezi olarak görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’na Türk bilim insanını göndermek. Uluslararası Uzay İstasyonu, bilim merkezi olarak da görev yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 560’ın üzerinde insan uzaya çıktı. Bunların yaklaşık yarısı, istasyona gitti. Orada bilimsel deneyler yapıyorlar, tecrübe kazanıyorlar, birtakım sistemleri deniyorlar ve gelişme sağlanıyor.”

Deneylere ihtiyacımız var

Yer çekimsiz ortamda ihtiyaç duyulan deneylerin yapılacağına değinen Yıldırım, “Bizim de bu tip deneylere ihtiyacımız var. Çok sayıda bilim insanımız, orada yapılması gereken deneyler konusunda bize müracaat edecek. Biz bunlar arasından seçeceğiz. Gidecek astronotumuz, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün kalacak” ifadelerini kullandı. Yıldırım, Türk bilim insanının da uzaya çıkması konusunda yetişmesi gerektiğinin altını çizdi.

İş birliklerine gidilecek

Uluslararası iş birliklerine gidileceğine işaret eden Yıldırım, şu bilgileri paylaştı: “Biz, Türk bayrağının orada bulunmasını istiyoruz. Bilim insanımızın uzay istasyonuna giderek, belli deneyleri yaparak ülkemize dönmesini arzu ediyoruz. Anlaştığımız ülke, eğitim verecek. Öncesinde ön seçim yapacağız. Belli kriterleri sağlayan adaylar arasından yedekli olarak 2 ya da 3 kişiye eğitim aldıracağız. En başarılı olan adayımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndereceğiz. Bu konuda Rusya ve ABD’yle görüşülüyor. Seçim sürecinin 3-6 ayda tamamlanmasını öngörüyoruz. İstasyona gidecek kişi, bu sene içinde belirlenecek, 2023 sonunda da Türk bilim insanını Uluslararası Uzay İstasyonu’na göndermiş olacağız.”

İnsan kaynağı önemli

Milli Uzay Programı’nın ilan edilmesinin ardından birçok ülkenin ortak çalışmak için kendileriyle irtibata geçtiğini anlatan Yıldırım, esas eksikliğin insan kaynağı olduğunu belirtti. Yıldırım, yurt dışındaki Türk asıllı bilim insanlarından istifade edilmesi gerektiğini savundu. “Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzmana çıkmamız lazım” diye ekledi.