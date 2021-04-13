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Eğitim Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçiyor?
Eğitim

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçiyor?

Uzaktan eğitim ayın kaçında başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle eğitimle ilgili yeni bir karar alındı. Peki, hangi sınıflar uzaktan eğitime başlayacak? Kaçıncı sınıflar uzaktan eğitime başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-13 22:15:00 -
Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçiyor?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle yeni kısıtlama kararları alındı. Bugün gerçekleşen kabine toplantısında eğitimle ilgili de kararlar alındı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar uzaktan eğitime geçiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."

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