Uzaktan eğitim ne kadar sürecek? Okullar yeniden yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Bilim Kurulu tarafından alınan tavsiye kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısında mayıs yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada salgın nedeniyle eğitim konusundaki kararları açıkladı. Alınan karar doğrultusunda 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.

İlkokullar, ortakoullar, liseler yüz yüze eğitime mi geçti?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

MEB'den yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: İlkokullarda tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Ortaokulların tüm sınıf düzeylerinde (8. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. Liselerin tüm sınıf düzeylerinde (12. sınıflar hariç) tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına, cumartesi ve pazar günleri de ~il, devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.”

Uzaktan eğitim ne kadar sürecek?

Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlar? sorularına da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan cevap geldi. Bakan Selçuk Twitter hesabından şunları söyledi: “Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.”

Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'da kapanacağını açıklamıştı. Milyonlarca öğrenci 2 Temmuz'da karne alarak yaz tatiline girecek.