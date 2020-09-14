Uzaktan eğitim, elektronik eşyaya olan talebi artırdı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam edilmesi, okul alışverişlerinde elektronik eşyaya olan talebi de beraberinde getirdi.
e-ticaret sitelerinin verileri, uzaktan eğitim sebebiyle okul alışverişinde sepetlerin değiştiğini gösteriyor. Yeni dönem okul alışverişi, e-ticaret sitelerinde “elektronik” kategorisindeki bazı ürünlere olan talebi artırdı. Uzaktan eğitime bağlı olarak okul alışverişinde özellikle bilgisayar ve bilgisayar aksesuarlarında satışlar arttı. Okulların açılmasından önceki 2 haftanın satışları, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında dizüstü bilgisayar satışları 2 kattan fazla, masaüstü bilgisayar satışları ise 3 kattan fazla artış kaydet